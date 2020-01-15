فرنسا: الاتفاق النووي الإيراني في خطر وبحاجة لحل دبلوماسي‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي الإيراني في خطر، بعد ما تردد عن انتهاكات طهران له، لكنه أضاف أن آلية فض النزاع التي فعلتها بلاده وبريطانيا وألمانيا تستهدف حل المشكلات دبلوماسيا.
وقال لو دريان في جلسة برلمانية بعدما بدأت القوى الأوروبية الثلاث أمس الثلاثاء، عملية لتعنيف إيران رسميا على انتهاكاتها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إن ”إيران تفرغ الاتفاق من مضمونه على نحو مستمر وهو في خطر، ويتعين على إيران احترام التزاماتها مثلما نفعل نحن“.
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