الجيش الليبي يدفع بتعزيزات جديدة إلى محاور القتال بالعاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دفع الجيش الليبي، الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة وصفت بـ"الكبيرة" إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة سرت، رغم توقف العمليات العسكرية، تنفيذاً لدعوة القيادة العامة للجيش قواتها، إلى وقف إطلاق النار.



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وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة للقيادة العامة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العربات العسكرية المحمّلة بالأسلحة الثقيلة، في طريقها إلى محاور القتال بالمنطقة الغربية لأخذ مواقعها .

وفي السياق، أكدت الوحدات العسكرية للجيش المتمركزة في محاور القتال جاهزيتها، لمواصلة عملياتها حتى تحرير العاصمة طرابلس وتحقيق النصر.

ونقل موقع العربية.نت عن مصدر عسكري قوله، إن غرف العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، مازالت تنتظر تعليمات القيادة العامة للجيش، مضيفاً "لا ندري إلى حد الآن إلى أين تتجه الأمور، إن كان سيتمّ إيقاف الهدنة واستئناف العمليات العسكرية بعد انهيار المفاوضات بشأنها في موسكو، أو سيتم انتظار مخرجات مؤتمر برلين وما إذا كان سيتم التجاوب والتفاعل مع مطالب الجيش أم لا"، مشيراً إلى أنّه "حتى أخذ قرار بهذا الخصوص، ستستمر قوات الجيش في محاور القتال لمواجهة وصدّ أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلّحة".