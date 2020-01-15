بيلوسي: رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب سيتولون محاكمة ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أن رئيس لجنة المخابرات في المجلس آدم شيف سيقود فريقا من سبعة ديمقراطيين، سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وعين شيف رئيسا لفريق محاكمة ترامب، وذلك في قرار لمجلس النواب من المتوقع إقراره في وقت لاحق الأربعاء.