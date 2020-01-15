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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، مساء يوم الأربعاء، إن السلطات الألبانية قامت بطرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الإيرانية.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه ”تم طرد السكرتير الثالث ورئيس الملحقية الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية في العاصمة تيرانا“.
وكانت ألبانيا طردت أواخر عام 2008، سفيرا ودبلوماسيا إيرانيا بسبب ”أنشطة غير قانونية ولإضرارهما بأمنها القومي“.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت إن الخطوة اتخذت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.
وتستضيف العاصمة الألبانية، تيرانا، عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تتزعمها مريم رجوي.
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