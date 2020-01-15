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ترمب: كان يجب قتل سليماني قبل 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه كان يجب قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قبل 20 عاما مضت، في أحدث انتقاداته العنيفة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي أمر باغتياله في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ترمب في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إن هناك الكثير من «الفتيات والشباب يتجولون دون ذراعين وبدون أرجل.. بسبب القاتل هذا».

وكان ترمب مضطرا خلال الأسبوع الحالي للدفاع عن استهداف سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد أن شكك منتقدون في الطبيعة «الوشيكة» للتهديد الذي قال الرئيس إنه يبرر هذه الخطوة، وتنسب واشنطن إلى سليماني تنسيق مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق.

على صعيد متصل، تعرضت قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، لهجوم صاروخي عنيف أمس الأول، وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن القاعدة تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

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وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إن الهجوم كان «صغيرا» ولم يتأثر أي من أفراد قوات التحالف إثر الهجوم.

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق لهجمات صاروخية بعد ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا أمس إلى ضرورة أن تعمل شعوب المنطقة على طرد القوات الأمريكية منها.

وتطرق روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إلى حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وجدد وصف الحادثة بأنها «خطأ مؤلم ومؤسف ولا يمكن التغاضي عنه».

ودعا القوات المسلحة الإيرانية إلى إعلان النتائج الخاصة بالحادثة للشعب، وأن تؤكد على أن مثل هذا الخطأ لن يتكرر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «الذين ارتكبوا خطأ الطائرة هم نفسهم من يدافعون بكل ما لديهم عن الوطن».