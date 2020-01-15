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السفير البريطاني يغادر طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن السفير البريطاني في إيران روب ماكير غادر العاصمة طهران.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير بعد مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة، واعتبر المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أمس السفير «شخصا غير مرغوب فيه»، وقال إن «الشعب ينتظر أن يتم طرد هذا الشخص غير المرغوب فيه».

يذكر أن السفير البريطاني في طهران كان احتجز لفترة وجيزة السبت الماضي بسبب مشاركته «في تجمع غير قانوني».