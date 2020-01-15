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عدن تشهد اجتماع المجلس الاقتصادي اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عدن عقد المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى اجتماعا أمس في العاصمة الموقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع والتقارير المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وجهود الحكومة لتنمية الموارد المحلية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة.



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