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عقيلة صالح يطالب العرب بالتصدي لتدخلات إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس بدور عربي لمواجهة تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ليبيا. وقال في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي»المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا»، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض. وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا أن «استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي». وبدأت بالقاهرة أمس أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان.



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