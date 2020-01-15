تحرك لتنحية الغنوشي بعد لقاء إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
دعا نواب الحزب الدستوري الحر في تونس إلى التوقيع على عريضة بين النواب، تمهيدا لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في أعقاب زيارته المفاجئة إلى تركيا ولقائه رجب طيب إردوغان، بعد ساعات من تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي.
ورفع نواب الحزب في جلسة أمس لافتات تدعو لسحب الثقة، رافضين التدخل التركي في الشأن التونسي والتأثير على البرلمان من خلال حركة النهضة المحسوبة على الإخوان المسلمين، والتي يترأسها الغنوشي. وبدأ قياديون في حزب النهضة الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة.
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