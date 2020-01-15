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السيسي ومحمد بن زايد يدشنان أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر جنوب شرق البلاد، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي «قاعدة برنيس» بأنها «أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر». وأشار إلى أن «قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل، لتعلن جاهزيتها لكل المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح».

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وأضاف أن القاعدة «تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو».

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان مربع، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفا تجاريا ومحطة

استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض، ومطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.