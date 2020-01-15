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492 قتيلا حصاد مظاهرات العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أفاد علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس بأن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها بلغ 492 قتيلا، ونحو 23 ألف مصاب.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بين قوات أمنية ومجهولين حاولوا إضرام النيران بالأبنية الحكومية في مدينة كربلاء «118 كلم جنوب بغداد».

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وقال الشهود إن «القوات الأمنية تصدت لهجمات قامت بها مجاميع مجهولة لاستهداف الأبنية الحكومية ومحاولة إضرام النيران فيها، وكذلك استهداف المحال التجارية وسط المدينة».

وأوضحوا أن «القوات الأمنية عززت من انتشارها وفرضت طوقا أمنيا لمنع أي احتكاك بين المتظاهرين السلميين في والجماعات المنفلتة التي تحاول زعزعة الأمن».

حصاد مظاهرات العراق: