السعودية تتصدر دول العالم المانحة لليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تصدرت السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019م والمقدرة بـ4.19 مليارات دولار أمريكي، حيث قدمت المملكة مبلغ 968,4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907,6 ملايين دولار، ثم الإمارات العربية بـ420 مليون دولار من إجمالي 3,48 مليارات دولار، وفقا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

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وتسعى الأوتشا لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر بـ71 مليون دولار، نظرا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن، حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه، والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى، والتعليم، وغيرها.

وتأتي الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات؛ وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمل والانتعاش المستدام.

الدول الـ3 الأكثر عطاء لليمن: