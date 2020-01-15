المدعي العام بالجنائية الدولية: التحقيق في مقتل سليماني ليس من اختصاص المحكمة

علق مكتب المدعي العام ب​المحكمة الجنائية الدولية​ على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ بغارة جوية أميركية استهدفت سيارته ب​العراق​"، معتبراً انه "ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مقتل سليماني". إضغط للمزيد

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