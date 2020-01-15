دفاع اميركا: ندرس إمكانية إرسال أنظمة دفاع للشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني الاخير

أعلن وزير ​الجيش الأميركي​ ريان مكارثي، ان "​البنتاغون​ يدرس إمكانية إرسال أنظمة دفاع صاروخي جديدة إلى ​الشرق الأوسط​ بعد الهجوم الإيراني على ​القوات الأميركية​ ب​العراق​". إضغط للمزيد

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