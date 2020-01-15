أردوغان و ترامب بحثا التطورات في ليبيا

أعلنت ​الرئاسة التركية​، أن الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ التطورات في ​ليبيا​، وذلك قبل أيام من قمة في ​برلين​ ستتناول الصراع الليبي.

وتستضيف المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ زعماء ​تركيا​ و​روسيا​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​ يوم الأحد المقبل في القمة، التي تأتي عقب اجتماع في ​موسكو​ يوم الاثنين فشلت فيه الأطراف المتحاربة بليبيا في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

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