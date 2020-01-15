أردوغان و ترامب بحثا التطورات في ليبيا

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة في برلين ستتناول الصراع الليبي.
وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل في القمة، التي تأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين فشلت فيه الأطراف المتحاربة بليبيا في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
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