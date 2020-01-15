العثور على كميات ضخمة من الكوكايين داخل صهريج في البرازيل

ضبطت شرطة النقل البرازيلية 1.1 طن من ​الكوكايين​ عثرت عليها داخل شاحنة صهريج بالقرب من العاصمة برازيليا، ما يعتبر رقما قياسيا في كميات الكوكايين التي تمت مصادرتها في هذه المنطقة.

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