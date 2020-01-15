ضبطت شرطة النقل البرازيلية 1.1 طن من الكوكايين عثرت عليها داخل شاحنة صهريج بالقرب من العاصمة برازيليا، ما يعتبر رقما قياسيا في كميات الكوكايين التي تمت مصادرتها في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على كميات ضخمة من الكوكايين داخل صهريج في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.