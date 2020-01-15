ترامب:الاتفاق التجاري الأميركي الصيني سيسهم باستقرار العلاقات الدولية

اعتبر الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية. إضغط للمزيد

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