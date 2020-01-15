الحريري: حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أن "حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض"، مضيفا :"خلصنا بقى" نحن كتيار في منازلنا حتى الآن وأين الجيش؟".
وفي دردشة مع الصحافيين بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت الحريري الى ان "البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطل مثل التيار الوطني الحر ونحن لم نستلم وزارة الطاقة منذ أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
وشدد الحريري على ان "حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة".
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