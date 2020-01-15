الحريري: حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أن "حق التظاهر عادي و​التظاهرات​ السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض"، مضيفا :"خلصنا بقى" نحن كتيار في منازلنا حتى الآن وأين ​الجيش​؟".

وفي دردشة مع الصحافيين بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت الحريري الى ان "البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطل مثل ​التيار الوطني الحر​ ونحن لم نستلم وزارة الطاقة منذ أيام رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​".

وشدد الحريري على ان "حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة".