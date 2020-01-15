النشرة: جريح في اشكال فردي في عين الحلوة

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "وقوع ​اشكال فردي​ على ​الشارع الفوقاني​ داخل ​مخيم عين الحلوة​ ادى الى ​اطلاق نار​، وخلال الاشكال أُصيب شخص يدعى (م.س) نقل على اثرها الى ​مستشفى الراعي​ في صيدا لخطورة اصابته". إضغط للمزيد

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