محتجون قطعوا الطريق في محلة الظريف

أقدم ​المحتجين​ على قطع الطريق بمستوعبات ​النفايات​ امام ثانوية ​الرئيس رينيه معوض​ الرسمية في محلة الظريف في ​بيروت​. كما يجوب ​محتجون​ على دراجاتهم النارية طريق ​الملا​ - ​شارع الاستقلال​ بإتجاه شارع مار إلياس وصولا إلى ​ثكنة الحلو​. إضغط للمزيد

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