هدأت الاجواء امام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​، بعدما توجه المحتجون بمسيرة الى ​ثكنة الحلو​ للمطالبة باطلاق الموقوفين على خلفية احداث الشغب امس في منطقة الحمرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة للمحتجين انطلقت من امام مصرف لبنان وصلت الى ثكنة الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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