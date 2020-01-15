التحكم المروري: قطع عدد من الطرقات في الشمال وزحلة وتعلبايا

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أن الطرقات المقطوعة ضمن محافظة الشمال هي ساحة حلبا، ​البحصاص​، ​البداوي​، ​ساحة النور​، جسر البالما، التبانة تحت جسر المشاة.

كما وأفادت أن الطرق المقطوعة في ​البقاع​ هي ​تعلبايا​، ومستديرة زحلة.

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