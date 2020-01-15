النشرة: محتجون يرمون مفرقعات على مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​المحتجين​ من حراك صيدا نفذوا اعتصاما امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا تحت شعار "​رياض سلامة​ فتحنا حسابك بلش عد"، وذلك رفضا للسياسات المالية والاقتصادية وتدهور سعر صرف ​الليرة​ مقابل ​الدولار​. وهتف المحتجون ضد حاكم المصرف وذلك وسط انتشار للقوى الامنية في المكان، وقد أطلقوا ​المفرقعات النارية​ باتجاه المصرف. يشار الى ان الحراك في صيدا يركز تحركاته الاحتجاجية باتجاه مصرف لبنان ومحلات الصيرفة وذلك للمطالبة بالالتزام بسعر الصرف الرسمي وتسهيل معاملات المواطنين في ​المصارف​ دون اي قيود.

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