إستغرب النائب ​نعمة افرام​ استعمال ​العنف​ المفرط في ​جونية​ ضد ​الطلاب​ المعتصمين. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إستغرب فريم "هل من مبرر لاستعمال العنف المفرط ضد الطلاب في جونية؟"، مؤكداً أن "الثقة كبيرة ب​قيادة الجيش​ التي ننتظر منها مبادرة التصحيح وإطلاق الموقوفين وإنهاء حالة التململ الواسعة وسلسلة التساؤلات حول ما جرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام: ننتظر من قيادة الجيش التصحيح واطلاق الموقوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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