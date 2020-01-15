متظاهرون بطرابلس يرمون الحجارة على الجيش بعد منعهم من التعدي على احد المصارف

اقدم عدد من المتظاهرين في طرابلس على رمي الحجارة باتجاه عناصر من الجيش اللبناني بعد منعهم من التعدي على احد المصارف في المدنية.
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