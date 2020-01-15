تعرض مواطن من كفررمان للضرب والسرقة من عاملين سوريين عنده

تعرض المواطن (أ.ش) في بلدة كفررمان إلى الضرب والسرقة من قبل عاملين سوريين يعاوناه في الفرن الذي يملكه، حيث ضرباه على رأسه وقيداه ثم نشلا هاتفه الخليوي وسيارته وبداخلها مبلغ مالي قدر بحوالى 8 ملايين ليرة لبنانية، وفرا إلى جهة مجهولة.
وقد تم نقله إلى احد مستشفيات النبطية، وباشرت الأجهزة الامنية المختصة التحقيقات بالحادثة.
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