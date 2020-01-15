تعرض مواطن من كفررمان للضرب والسرقة من عاملين سوريين عنده

تعرض المواطن (أ.ش) في ​بلدة كفررمان​ إلى الضرب والسرقة من قبل عاملين سوريين يعاوناه في الفرن الذي يملكه، حيث ضرباه على رأسه وقيداه ثم نشلا هاتفه الخليوي وسيارته وبداخلها مبلغ مالي قدر بحوالى 8 ملايين ليرة لبنانية، وفرا إلى جهة مجهولة.

وقد تم نقله إلى احد ​مستشفيات​ ​النبطية​، وباشرت الأجهزة الامنية المختصة التحقيقات بالحادثة.