أفادت وكالة ​رويترز​ نقلاً عن ​بنك لبنان والمهجر​ انه "تم الموافقة على زيادة رأس ​المال​ بنسبة 10 بالمئة ما يساوي 261.94 مليون ​دولار​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: بنك لبنان والمهجر سيزيد 10 بالمئة على رأس المال اي ما يقارب 261.94 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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