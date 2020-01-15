تجمع لأهالي موقوفي جونيه أمام ثكنة صربا

نفذ اهالي الشبان الاربعة الذين أوقفهم ​الجيش​ بعد ظهر اليوم، خلال فتحه اوتوستراد ​جونيه​، وقفة أمام ثكنة صربا، للمطالبة بالافراج عن أبنائهم.

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