بيلوسي: آدم شيف سيترأس فريق محاكمة ترمب









اسماء السيد - واشنطن: أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس دونالد ترمب.

وقاد شيف وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويتهم ترمب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديموقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترمب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفغرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

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ويجري تعيين هؤلاء رسمياً خلال جلسة تصويت في مجلس النواب ابتداء من الساعة 12,00 (17,00 ت غ). وفي وقت لاحق اليوم، يرفع هؤلاء رسمياً البنود الاتهامية بحق ترمب إلى مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأميركي".

وتبدأ المحاكمة امام مجلس الشيوخ الثلاثاء. ولا يملك الديموقراطيون سوى 47 صوتاً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بالتالي لا فرصة تقريباً في أن يتم عزل ترمب فعلياً لاعتماده على دعم الأعضاء الجمهوريين في هذا المجلس.

