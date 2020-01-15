ترمب يصف المحاكمة لعزله بأنها "خدعة"

اسماء السيد - واشنطن: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، فيما كشف قادة الديموقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.
وكتب ترمب على تويتر بعد ثوان من اعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".
وكررت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام ان ترمب "لم يرتكب اي خطأ".
واضافت في بيان ان ترمب "يتطلع الى ان يتمتع امام مجلس الشيوخ بالحقوق التي انكرتها عليه بيلوسي وديموقراطيو مجلس النواب ويتوقع ان تتم تبرئته بالكامل".
وتابعت "حتى الساعة، بعد ان يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد، سيواصل العمل والفوز من اجل جميع الاميركيين".
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