شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ 102 لميلاده..ماذا قال جمال عبد الناصر عن استغلال الإخوان للدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو أول من كشف جماعة الإخوان وفضح إرهابها أمام الشعب المصرى، ولعل خطابات الرئيس الراحل، تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن زعيم الأمة الراحل كان على وعى بمؤامرات الجماعة، وحديثه فى عدد من الخطابات حول كيف كانت تخطط جماعة الإخوان للتحريض ضد الشعب المصرى، وكيف كانت تسعى لفرض أشياء على المصريين، واستغلالهم الدين شماعة للوصول إلى الحكم، يكشف أن الرئيس الراحل كان يقف بالمرصاد ضد مخططات الجماعة

وعند الحديث عن عهد الرئيس الراحل، نتذكر حديث جمال عبد الناصر، في أحد خطاباته التي كشف فيها المؤامرة التي كانت الإخوان تسعى لتنفيذها بعد ثورة 23 يونيو 1952، حيث تحدث حينها عن كيف سعى مرشد الإخوان حينها حسن الهضيبى لفرض الحجاب على النساء رغم أن زوجته لم تكن محجبة وكيف سعى الجماعة للوصول إلى السلطة رغم أنف الشعب، وكشف استغلوا الدين في جذب الشباب نحو الجماعة، والقيام بأعمال الإرهابية.

Advertisements

الإخوان سعت في بداية حقبة الرئيس الراحل، استغلال ثورة 23 يوليو لصالحها، من أجل أن تحكم مصر، وبدأت تملي شروطها تحت مزاعم أنها هي من حشدت الجماهير، إلا أن التنظيم فشل في استغلال تلك الثورة لتحقيق أهدافه في الاستحواذ على مصر والسيطرة على جميع المناصب، ومن هنا استطاع جمال عبد الناصر أن يكشف حقيقة جماعة الإخوان، وهدفها الحقيقي.

الجماعة خلال عهد عبد الناصر سعت لتنفيذ عمليات إرهابية، من بينها حادث المنشية، في عام 1954، حيث كانت هذه بداية محاربة الدولة للإخوان، بعد تورط عدد كبير من قياداتها في هذا العمل الإرهابي، بجانب مخططات سيد قطب، وتنظيم 65، الذي أعلن المنظر الإخواني ذاته أنه سعى لتدمير القناطر الخيرية وإغراقها.