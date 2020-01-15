شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يعين هانى سرى الدين قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الداخلية على رأسها أزمة جريدة حزب الوفد، وقال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365"، على هامش الاجتماع، أنه تقرر تفويض هانى سري الدين قائما بأعمال رئيس مجلس ادارة الوفد لبحث كل ما يتعلق بمشكلات الجريدة، وأضاف أبو شقة أنه تقرر تعيين مدير إدارى للجريدة ومراجع مالى كذلك تقرر اعتماد تشكيل لجنة حزب الوفد بالبحيرة برئاسة عبد الباسط الشرقاوى.

وخلال الاجتماع قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، إقالة عمر عبد الجواد، رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة بنى سويف، وحضر الاجتماع كل من بهاء أبو شقة رئيس الحزب وفؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد، وسليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، وخالد قنديل، وياسر الهضيبى، وعبد العزيز النحاس، وحسين منصور، وطارق سباق، ومحمد مدينة، وكاظم فاضل، وطارق تهامى، ومحمد فؤاد، ومحمد حلمى سويلم، ومحمد عبده، وعصام الصباحى، وهانى سرى الدين، وحمدى قوطة، وعباس حزين، وفيصل الجمال، ومحمود سيف النصر، وأحمد رائف تمراز، ومحمد هانى أباظة.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة أزمة جريدة الوفد فى المقام الأول نظرا لما تمر به الجريدة من ظروف صعبة فى حين أنه تقرر تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى للوفد لاجتماع لاحق.

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وكان هناك عدد من الحلول المطروحة بالنسبة لأزمة جريدة الوفد، منها على سبيل المثال التفاوض مع بعض الزملاء الراغبين فى الخروج للمعاش كذلك تسوية أمور السائقين الخاصين بالسيارات بعد بيعها والبحث لهم عن عمل بديل.

وكان محمد حلمى سويلم، عضو الهيئة العليا للحزب، قد أكد أنه ينبغى التوسع فى جلب الإعلانات للجريدة والموقع الالكترونى للوفد بشكل اكبر مما تسير عليه الأمور حاليا حتى نستطيع تدبير مستلزمات جريدة الوفد لافتا إلى أن الجريدة فى السابق كانت تمثل قوة كبيرة للصحافة الحزبية فى مصر كما أنه من الصعب أن نحولها لجريدة إسبوعية رغم أن كثير من الصحف الورقية تخسر حاليا وتتحول لإسبوعية.