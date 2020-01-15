بالصور.. فنانون وشخصيات عامة في عزاء نجل مايا مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والفنانين على عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي أقيم بمسجد المشير مساء اليوم الأربعاء.

وشارك في العزاء، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة يسرا، والفنان هاني سلامة.

كما حرص على الحضور: محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورجل الأعمال صلاح دياب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق.

وشيعت، ظهر أمس الثلاثاء، جنازة أمين تامر موسي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.