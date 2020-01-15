افتكرتهم بيطمنوا عليا.. إحالة طبيبة تخلفت عن أتوبيس الموت بالمنيا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أكدت الدكتورة فاطمة موسى، إحدى طبيبات محافظة المنيا، التي كان من المُفترض أن تكون ضمن مُستقلي أتوبيس طبيبات المنيا الذي كان أحد طرفي حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل الكريمات زمام محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحويلها للتحقيق لعدم استقلال "الأتوبيس".

وكتبت الطبيبة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الإدارة مكلميني الصبح بفكرهم بيطمّنوا عليا لأن المفروض كنت هسافر معاهم قالولي عندك تحقيق بكرا، يانموت يا يحولونا شؤون قانونية".

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وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهن بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة فى السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفيتين إلى مشرحة زينهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.