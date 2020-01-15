فقدت جنينها.. مأساة طبيبة مُصابة في حادث "الصحراوي الشرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

قصة مأساوية سطرتها دماء ضحايا حادث طبيبات المنيا، الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، حيث ترقد "راعوث القس أشعياء"، إحدى طبيبات محافظة المنيا، داخل مستشفى معهد ناصر، بعد أن فقدت جنينها الذي تخطى عمره الشهرين، داخل بطنها، إثر تعرضها لحادث أتوبيس الطبيبات.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهن بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة فى السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفيتين إلى مشرحة زينهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.