إعتبرتها أوليّة، الولايات المتحدة تضغط على السودان لدفع تعويضاتٍ لضحايا الإرهاب

وكالات - حذرت الولايات المتحدة مساء أمس، الثلاثاء 14 جانفي 2020، السودان بأن مسألة دفع تعويضات لضحايا الإرهاب "أولوية" بالنسبة لها بينما تنظر في شطب اسم الخرطوم من لائحة سوداء اميركية. والتقى الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وناقشا "السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" وفق بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان اورتيغوس. Advertisements ويرى هيل، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن "دفع تعويضات لضحايا الإرهاب يبقى أولوية للحكومة الأميركية".

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