الدفاع الروسية: تمديد وقف الأعمال يوفر ظروفًا أفضل لمؤتمر برلين

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن أهم نتيجة للمحادثات حول ليبيا التي استضافتها موسكو مؤخرًا هي موافقة طرفي النزاع على تمديد وقف الأعمال القتالية في البلاد دون سقف زمني محدد.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن النتيجة الأهم للقاء هي توصل الطرفين المتنازعين إلى اتفاق مبدئي على دعم وتمديد

نظام وقف الأعمال القتالية بدون سقف زمني محدد، الأمر الذي يوفر ظروفًا أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.وأشارت الوزارة إلى أن "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قيَّم إيجابيًا البيان الختامي للقاء موسكو، لكنه أخذ يومين لبحث نص هذه الوثيقة مع زعماء القبائل التي تدعم الجيش الوطني، قبل توقيعه عليها".وأكدت الخارجية الروسية أن "موسكو ستواصل عملها على حل الأزمة الليبية"، منوهةً بأن المشاركين في المحادثات جددوا تمسكهم بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب تشديدهم على الحرب بلا هوادة على الإرهاب الدولي.وكانت موسكو قد استضافت يوم الاثنين الماضي محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.