مباحثات أردنية كندية بشأن التطورات الإقليمية والدولية

بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. الثنائية، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثانى قدم خلال الاتصال، التعازي لرئيس الوزراء الكندي بالضحايا الكنديين الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران مؤخرا. الملك عبد الله الثانى قدم خلال الاتصال، التعازي لرئيس الوزراء الكندي بالضحايا الكنديين الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران مؤخرا.

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