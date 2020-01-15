حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد أبو ظبي ، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، والشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي البحريني مستشار الأمن الوطني ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوفة فعاليات مناورة (قادر 2020) بقاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر. حمد الخليفة قائد الحرس الملكي البحريني مستشار الأمن الوطني ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوفة فعاليات مناورة (قادر 2020) بقاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر. كما حضر الفعاليات عدد من ممثلي الدول العربية والأفريقية والأوروبية والصديقة والشقيقة.

وتعد قاعدة برنيس التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق اليوم أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي وممثلو الدول العربية والأفريقية والأوروبية يحضرون فعاليات " قادر 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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