بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب لتولي منصب رئيس الوزراء

رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، حسبما ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الليلة، دون مزيد من التفاصيل.

وقدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، استقالتها إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وطلب بوتين من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة، شاكرا رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي أنه يعتزم إنشاء مكتب جديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي وتعيين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف ليشغل هذا المنصب الجديد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بوتين قوله "إن ميدفيديف كان دائما يتعامل مع القضايا الأمنية، ولذلك وبهدف تعزيز أمننا وقدراتنا الدفاعية سأقدم هذا المنصب وأطلب من ميدفيديف التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل".

أشار بوتين إلى أن ميدفيديف كان رئيسا سابقا لروسيا كما ترأس حكومة موسكو لمدة 8 سنوات تقريبا، وقال "ربما تكون هذه هي أطول فترة عمل فيها أي شخص في هذا المنصب في التاريخ الحديث".

وفي حديثه عن تعيين ميدفيديف في المستقبل، أكد الرئيس الروسي أن "هناك

مجموعة واضحة من الالتزامات الرئاسية وهناك مجموعة حكومية، على الرغم من أن الرئيس مسؤول عن كل شيء فإن عمل المجموعة الرئاسية ينطوي في المقام الأول على قضايا الأمن والدفاع".يُشار إلى أن مجلس الأمن الروسي هو هيئة دستورية تشرف على صياغة القرارات الرئاسية بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية في البلاد وحماية المصالح الحيوية للمواطنين والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز سياسة الدولة الموحدة لضمان الأمن القومي.وفلاديمير بوتين هو رئيس مجلس الأمن بحكم رئاسته لروسيا، وتتألف الهيئة أيضًا من أمين مجلس الأمن ويشغل هذا المنصب نيكولاي باتروشيف منذ عام 2008، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في المجلس والأعضاء غير الدائمين الذين يعينهم الرئيس، ويعقد بوتين بانتظام اجتماعات مع الأعضاء الدائمين بالمجلس.