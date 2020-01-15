البابا يعين أول امرأة في منصب رفيع بالفاتيكان

عين البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية بالفاتيكان.
وستتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصباً جديداً بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية.
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وأفاد بيان من الفاتيكان يؤكد تعيين دي جيوفاني بأنها ستتولى شؤون العلاقات المتعددة الأطراف بالوزارة التي تعمل بها منذ عام 1993. ودي جيوفاني متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
والفاتيكان، وهي دولة ذات سيادة تحيط بها إيطاليا، تربطها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 دولة.
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