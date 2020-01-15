«النواب الأميركي» يرسل بنود الاتهام الموجهة لترامب إلى الشيوخ

من المتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الموجهة للرئيس دونالد ترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ الأربعاء، ما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامس والأربعين من منصبه.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريبا.

ويتوقع أن توقع بيلوسي على بنود العزل عند نحو الساعة الخامسة مساء (22,00 ت غ) قبل نقلها في مراسم خاصة من مجلس النواب عبر ممرات الكونجرس الرئيسية وتسليمها إلى سكرتير مجلس الشيوخ.

وستأتي المراسم عقب إعلان تصدره بيلوسي يقود بموجبه المشرعون الديموقراطيون القضية ضد ترامب في مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها الثلاثاء المقبل.

وفي 18 ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

ومن غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.

وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس.

ورغم أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل الأسبوع المقبل، إلا أن روبرتس سيؤدي اليمين لرئاسة المحاكمة.

ويصف ترامب محاكمته باستمرار بأنها «خدعة» وعملية «مطاردة». وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها «أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونجرس».