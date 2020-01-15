الولايات المتحدة والصين توقعان اليوم الاتفاق التجاري المرحلي

توقع الولايات المتحدة والصين اليوم الأربعاء، الاتفاق التجاري المرحلي بينهما، والذي سيتضمن خطوات تستهدف تهدئة الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عامين.

ومن المقرر أن يوقع ترامب اتفاق المرحلة واحد التجاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض الساعة 11:30 صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت جرينتش). ويأتي التوقيع قبل أسبوع من الموعد المحدد لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بغرض المساءلة.

ويتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض الرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في حين تلتزم الصين بإنهاء إلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن تقنياتها مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية بحسب الممثل التجاري الأميركي.

ووفقاً للاتفاق ستلتزم الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

ولم يكشف أي من الجانبين الأميركي أو الصيني عن التفاصيل الكامل للاتفاق.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق المرحلي الأول الذي سيتم توقيعه اليوم سيبقي على الرسوم الأميركية على كمية قيمتها 370 مليار دولار من السلع الصينية في حين سيخفض بعض الرسوم من 15% 5ر7%.

ولم يتضح حتى الآن موعد إجراء المفاوضات حول اتفاق "المرحلة الثانية"، ولا موعد بدء الرفع المتبادل للرسوم العقابية على منتجات البلدين.

ويقول محللون إن بعض أشد الموضوعات صعوبة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها حتى الآن.

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وقالت جنيفر هيلمان خبير التجارة في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك "من غير المحتمل أن نرى علاجاً للمشكلات الهيكلية مع الصين من خلال بنود هذا الاتفاق".

وتشير هيلمان إلى استخدام بكين للدعم من أجل مساندة الشركات التي تغرق الأسواق وخفض أسعار المنتجات الصينية في تلك الأسواق.

من جانبه قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين, إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال منوتشين للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدرس تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعاً في سبيل إبرام اتفاق لاحق.

وأضاف "إذا توصل الرئيس إلى اتفاق للمرحلة اثنين سريعا، فسيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة 2".