كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري": حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا يمكن إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق أن أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان)، مساء أمس، واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.
وذكر شاهد لوكالة "رويترز" للأنباء أن المحتجين عاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف الآلي.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الودائع آمنة.
وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر ، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وبعد تراجع حدة الاحتجاجات لأسابيع، تجددت هذه التحركات في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.