كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري": حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا يمكن إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد

الحريري، إن

حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

لديه حصانة ولا يمكن إقالته.

وسبق أن أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان)، مساء أمس، واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.



وذكر شاهد لوكالة "رويترز" للأنباء أن المحتجين عاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف الآلي.