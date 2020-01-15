كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وصرحت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، الثلاثاء "الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة .. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير. ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

وقد أوقفت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في المجلس إحالة مواد العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لبدء محاكمة ترامب، حيث سعت إلى الحصول على ضمانات من الجمهوريين بشأن سير المحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تقديم الشهود، قبل إرسال مواد العزل .

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.