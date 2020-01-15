كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يرفض بالأغلبية التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عبدالله السعدون، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي، إن قرار البرلمان العربي برفض التدخل التركي في ليبيا حاز على موافقة أغلب أعضاء البرلمان العربي.

حذر البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، من إطالة أمد الصراع في ليبيا وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

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وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي بداية يناير الجاري بشأن تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة.

وأعلن البرلمان العربي الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني الجاري باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.

وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.