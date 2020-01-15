كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين أول امرأة وكيلة للخارجية في الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، تعيين امرأة في منصب وزاري بوزارة الخارجية في الفاتيكان.

وأعلن بيان الفاتيكان اليوم الأربعاء، ترقية فرانشيسكا دي جيوفاني، المولودة في إيطاليا، إلى منصب وكيلة لوزارة العلاقات الخارجية بدولة الفاتيكان، في قسم شؤون العلاقات مع الدول.

وكانت دي جيوفاني تعمل في القسم نفسه في منصب أدنى، وقالت في مقابلة مع قناة الفاتيكان نيوز التلفزيونية: "نعم، في الواقع، إنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة منصباً إدارياً في وزارة الخارجية".