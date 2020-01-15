كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان تعيد فتح مجالها الجوي بعد قمع التمرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُعيد فتح مجال الجوي للسودان، اليوم الأربعاء، بعد إخماد تمرد مسلح من قبل رجال الأمن السابقين المرتبطين بالحاكم المخلوع عمر البشير، وفقًا لوكالة "رويترز" العالمية.

وقال الجيش السوداني: إن جنديين قتلا وأصيب أربعة في عدة ساعات من القتال في الخرطوم مع أعضاء سابقين في جهاز الأمن، الذي كان يخشى في السابق قبل أن تقوم القوات الحكومية بإخماد الانتفاضة في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح وزير النفط في التلفزيون السوداني الحكومي: أن الجيش سيطر أيضاً على حقلين صغيرين في دارفور؛ حيث استولى عليهما المتمردون واستأنف الإنتاج اليوم الأربعاء.

كما أغلق الموظفون السابقون في جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، الذين كانوا يحتجون على حزم قطع الخدمة، حقلي النفط يوم الثلاثاء الماضي، وبلغ إنتاج الحقول حوالي 5000 برميل في اليوم.

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وتعهد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب ألقاه اليوم، بالوقوف بحزم ضد أي محاولة انقلاب، وأضاف أن الجيش يسيطر على جميع المباني التي تستخدمها المخابرات، موضحاً أن "جميع المقار تخضع لسيطرة الجيش والمجال الجوي مفتوح الآن".

وقال رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، "ما حدث يوم الثلاثاء الماضي كان تمردًا"، لكن الجيش كان قادرًا على وضع حد له بأقل عدد من الإصابات.

كما كانت إعادة هيكلة جهاز الأمن الذي ألقى عليه اللوم في قمع المعارضة في عهد البشير مطلبًا رئيسيًا للانتفاضة التي أجبرت على إقالته، ومع ذلك، بمجرد طرد الحكومة الانتقالية الجديدة، عاد العديد من عملاء الأمن إلى الثكنات دون تسليم أسلحتهم.

