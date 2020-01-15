كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: إطلاق 4 صواريخ من غزة على إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، اليوم الأربعاء، واعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، في حين سقط صاروخان في منطقة خالية.

وسمع صوت صافرات الإنذار، في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونقلت مصادر مطلعة أن سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات، وفق ما ذكر موقع "آي 24".