أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || تفشي وباء الجرب في إسطنبول

آخر الأخبار العاجلة في العالم || استقالة الحكومة الروسية

كشف مراقبون، تفشي وباء الجرب في اسطنبول، مع صعوبة التزام طلاب المرحلة الابتدائية بطرق الوقاية من الوباء المنتشر، مما زاد قلق الأهالي على أبنائهم.

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستقدم استقالتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || رفع جلسة البرلمان التونسي بعد تلاسن بين النواب