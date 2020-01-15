أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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العالم - أرشيفية
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تفشي وباء الجرب في إسطنبول
كشف مراقبون، تفشي وباء الجرب في اسطنبول، مع صعوبة التزام طلاب المرحلة الابتدائية بطرق الوقاية من الوباء المنتشر، مما زاد قلق الأهالي على أبنائهم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || استقالة الحكومة الروسية
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستقدم استقالتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || رفع جلسة البرلمان التونسي بعد تلاسن بين النواب
رفع البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسته بعد تلاسن بين النواب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.